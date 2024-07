Le fiamme a circa 110 chilometri a nord di Sacramento

Almeno 26mila persone sono state costrette all’evacuazione nella parte settentrionale della California per essere messe in salvo da un incendio scoppiato martedì a circa 110 chilometri a nord di Sacramento, vicino alla città di Oroville. Il rogo ha sollevato un’enorme nuvola di fumo visibile fino a oltre 14 chilometri di distanza. Più di una dozzina di altri incendi, la maggior parte dei quali di piccole dimensioni, sono attivi in tutto lo Stato, secondo il California Department of Forestry and Fire Protection. Un nuovo incendio mercoledì pomeriggio ha provocato evacuazioni nella popolosa Simi Valley, a circa 65 chilometri a nord-ovest del centro di Los Angeles.

