I vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Non si spengono gli incendi in California, l’innesco sarebbero le ondate di caldo nell’intera regione a nord del Paese. I vigili del fuoco hanno lottato contro gli incendi senza riuscire a spegnerli, costringendo così migliaia di persone a evacuare la regione. I vigili del fuoco hanno costeggiato le strade, cercando di evitare che le fiamme raggiungessero le case, mentre gli elicotteri gettavano acqua sull’incendio in rapida evoluzione. L’ufficio del governatore ha annunciato nella tarda serata di martedì che sono stati approvati finanziamenti federali per contribuire alle operazioni di spegnimento.

