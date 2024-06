Il presidente del Rassemblement National: "Chi ha iniziato a lavorare prima dei 20 anni e ha 40 anni di contributi potrò andare in pensione a 60 anni"

Jordan Bardella ha intenzione di modificare la riforma pensionistica voluta dal presidente francese Emmanuel Macron che aveva innalzato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. “Dall’autunno i francesi che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni e che avranno 40 anni di contributi potranno andare in pensione a 60 anni”, ha detto il presidente del Rassemblement National durante una conferenza stampa. “Per gli altri sarà attuata una progressività, come abbiamo difeso durante la campagna presidenziale di Marine Le Pen nel 2022, con un’età di pensionamento di 62 anni e fino a 42 anni di contributi. Il calendario progressivo sarà determinato dopo aver consultato l’audit di bilancio e in base al margine di manovra”, ha aggiunto il candidato premier alle elezioni francesi.

