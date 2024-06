Il 28enne di origini italiane ha iniziato la sua carriera politica nel 2014 diventando il più giovane segretario del Front National nel dipartimento di Seine-Saint-Denis

Jordan Bardella, astro nascente della politica francese, è colui che, al fianco di Marine Le Pen, è riuscito nell’impresa di portare il Rassemblement National a doppiare alle elezioni europee Renaissance del presidente Emmanuel Macron, inducendolo a sciogliere il Parlamento e a convocare elezioni legislative anticipate per il 30 giugno e 7 luglio.

Bardella, 28 anni, nasce nel 1995 nella banlieu parigina di Drancy in una famiglia di origini italiane, con la madre assistente d’asilo e il padre impegnato a gestire un’attività di distributori automatici di bevande. Nel 2012 si iscrive al Front National, e l’anno successivo alla Sorbona di Parigi, ma abbandona l’università per dedicarsi alla politica.

Bardella, nel 2014 il più giovane segretario del Front National

Nel 2014 diventa il più giovane segretario del Front National nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, nel 2019 eurodeputato e dal 2022 presidente del Rassemblement National, incoronato da Marine Le Pen stessa. Sempre impeccabile nel modo di presentarsi, seguitissimo sui social, in particolare dai più giovani su TikTok, è molto apprezzato anche dagli over 65. Per Le Pen ha rappresentato la carta per rilanciare la reputazione del partito, dopo le accuse di antisemitismo al Front National associate al padre Jean-Marie, negazionista dell’Olocausto.

“Un vento di speranza si è alzato sulla Francia ed è solo all’inizio”, ha commentato Bardella dopo le prime proiezioni delle Europee, rimarcando la “voglia di cambiamento” nel Paese e che “i francesi hanno emesso il loro verdetto ed è definitivo”. Bardella ha chiesto lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e nuove elezioni, sottolineando che Macron non potesse essere “sordo al messaggio” inviato dai francesi. Dopo l’annuncio del capo dell’Eliseo, Le Pen ha esultato rimarcando che il Rassemblement National è “pronto a esercitare il potere se i francesi avranno fiducia in noi”.

