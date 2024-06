Il ministro della Difesa israeliano: "Relazioni con Stati Uniti più importanti che mai"

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant va negli Stati Uniti dove terrà degli incontri che saranno “cruciali per il futuro della guerra“. Gallant lo ha detto in una dichiarazione rilasciata poco prima di salire sull’aereo che lo porterà negli Stati Uniti per una serie di incontri. “Le relazioni con gli Stati Uniti sono più importanti che mai”, ha aggiunto Gallant.

