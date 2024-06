Le persone in protesta vogliono le dimissioni del premier Benjamin Netanyahu

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu e nuove elezioni. Le persone in protesta, inoltre, pretendono il cessate il fuoco tra lo Stato ebraico e Hamas e il raggiungimento di un accordo per il rilascio degli oltre 100 ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza.

