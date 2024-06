Putin: "Fornire armi a Kiev sarebbe un errore per Seul". Accordo Ue sul 14esimo pacchetto di sanzioni a Russia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 849. Vladimir Putin avverte la Corea del Sud: “Se dovesse decidere di fornire armi a Kiev, commetterebbe un grave errore”. Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno trovato un accordo sul 14° pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. IN AGGIORNAMENTO

Presidenza Ue: “Da G7 strada chiara su uso profitti beni russi”

“Avremo una discussione insieme al Ministro Marchenko dell’Ucraina per mostrare il nostro pieno sostegno all’Ucraina e al nostro partner. In seguito, tra i ministri avremo anche una discussione sull’esito del vertice del G7. Prenderemo nota e faremo il punto su quanto discusso lì, soprattutto per quanto riguarda i beni immobilizzati. Penso che il G7 abbia tracciato una chiara strada da seguire su cosa fare e ora avremo una prima discussione politica su cosa dobbiamo fare per implementarla. E naturalmente alla fine della riunione darò mandato ai nostri deputati di lavorare effettivamente su proposte concrete”. Lo ha affermato il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem, della presidenza di turno del consiglio Ue, al suo arrivo all’Ecofin a Lussemburgo.

Droni di Kiev su Russia, attaccato aeroporto

Numerosi droni sarebbero stati lanciati dalle forze ucraine verso il territorio russo durante la notte. Alcuni hanno attaccato l’aeroporto di Yeisk, provocando diversi incendi. Lo riporta Unian, citando il gruppo di monitoraggio Crimean Wind che fa riferimento a immagini satellitari. Nel mirino dei droni ucraini anche la raffineria di petrolio Ilyinsky nel territorio di Krasnodar e quella di Volgograd, che appartiene alla PJSC Lukoil-Volgogradneftepererabotka. Secondo i residenti locali, la scorsa notte a Volgograd si sono udite circa 40 esplosioni.

