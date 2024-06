A Los Angeles l'omaggio al grande attore scomparso il 20 giugno

Un fan ha deposto dei fiori sulla stella dedicata a Donald Sutherland sulla Walk of Fame a Los Angeles. Il grande attore canadese è scomparso giovedì a 88 anni. L’annuncio è stato dato dal figlio Kiefer ma non sono state rese note le cause della morte del premio Oscar, che ha recitato in decine di film, da ‘Mash’ di Robert Altman a ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci passando per ‘JFK’ di Oliver Stone fino alla saga di ‘Hunger Games’.

