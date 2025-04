Il Fondo Monetario Internazionale avverte: "Dalle tariffe rischio significativo per le prospettive globali"

È ancora terremoto sui mercati finanziari dopo l’annuncio dei dazi da parte del presidente Usa Donald Trump: dopo che nella seduta di ieri, giovedì, Wall Street ha bruciato più di duemila miliardi di capitalizzazione e le borse europee hanno chiuso in forte calo, oggi le borse asiatiche arrancano per il secondo giorno consecutivo e il primo ministro del Giappone parla delle tariffe come “crisi nazionale”. Il Fondo Monetario Internazionale, intanto, mette in guardia sul “rischio significativo per le prospettive globali” derivante dalla nuova politica economica degli Stati Uniti. Ecco tutte le notizie di oggi sui dazi.

Borsa Tokyo chiude in netto calo a -2,80%

La Borsa di Tokyo chiude in netto calo a -2,80%. L’indice Nikkei 225 segna 33.762 punti. Sull’onda dei dazi annunciati dal presidente Usa, Donald Trump, nel corso della seduta il tonfo in Giappone era stato anche maggiore con perdite anche oltre il 3,50%.

Premier Giappone: “Dazi sono una crisi nazionale”

Il primo ministro del Giappone, Shigeru Ishiba, ha dichiarato che i dazi imposti sui prodotti giapponesi dall’amministrazione Usa guidata da Donald Trump costituiscono una “crisi nazionale”. Lo riporta l’agenzia di stampa Xinhua. Intervenendo nel corso di una sessione in Parlamento, Ishiba ha detto che l’introduzione di tariffe del 24% sulle importazioni giapponesi “può essere definita una crisi nazionale e il governo sta facendo del suo meglio con tutti i partiti”.

Mosca apre in deciso rialzo: +2,04%

In controtendenza rispetto al resto dei mercati finanziari, la Borsa di Mosca, che ha aperto venerdì in deciso rialzo. L’indice IMOEX2 ha segnato in avvio +2,04% a 2.917,85 punti e ha poi rallentato leggermente i guadagni dopo poco, mantenendosi a 2.909,85 punti, ovvero con un rialzo dell’1,76%. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Mosca è stata esclusa dai dazi del presidente Usa, Donald Trump, così come Cuba e la Corea del Nord.

Borsa di Tokyo arranca, Nikkei -3,50%

La Borsa di Tokyo procede in netto calo dopo i dazi annunciati dal presidente Usa, Donald Trump. Quando gli scambi sono ancora in corso, l’indice Nikkei 225 – in ribasso sin dall’inizio della seduta – è in discesa del 3,50% a 33.517,50 punti.

Fmi: dai dazi rischio significativo per le prospettive globali

“Stiamo ancora valutando le implicazioni macroeconomiche delle misure tariffarie annunciate, ma queste rappresentano chiaramente un rischio significativo per le prospettive globali in un momento di crescita lenta. È importante evitare passi che potrebbero danneggiare ulteriormente l’economia mondiale”. Lo ha dichiarato la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, in merito ai dazi annunciati da Donald Trump. “Facciamo appello agli Stati Uniti e ai loro partner commerciali affinché lavorino in modo costruttivo per risolvere le tensioni commerciali e ridurre l’incertezza“, ha spiegato. “Condivideremo i risultati della nostra valutazione nel World Economic Outlook, che sarà pubblicato in occasione delle Riunioni di Primavera del Fmi e della Banca Mondiale, previste per la fine di questo mese”, ha aggiunto.

