Il nuovo appello del presidente Usa per una fine rapida della guerra: "Siamo noi a guidare lo sforzo per concludere la questione"

Nuovo appello del presidente americano Donald Trump per una fine rapida della guerra in Ucraina. “Siamo noi a guidare lo sforzo per concludere la questione”, ha detto il leader della Casa Bianca ai giornalisti, come riporta la Cnn. “L’Europa non è riuscita a trattare con il presidente Putin, ma credo che io ci riuscirò“, ha aggiunto.

