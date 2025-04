Dopo lo scandalo della conversazione sui piani per un attacco in Yemen in cui era stato invitato per sbaglio un giornalista

Dopo lo scandalo della chat su Signal in cui era stato invitato per errore il giornalista dell’Atlantic Jeffrey Goldberg e nella quale alti funzionari della Difesa Usa e dell’amministrazione di Trump discutevano i piani per un attacco contro i ribelli Houthi in Yemen, l’ispettore generale ad interim del Pentagono ha annunciato un’indagine interna sull’uso dell’app di messaggistica istantanea da parte del segretario alla Difesa, Pete Hegseth. L’indagine esaminerà anche l’uso da parte di altri funzionari della Difesa dell’applicazione, che non è in grado di gestire materiale classificato e non fa parte della rete di comunicazioni sicure del Pentagono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata