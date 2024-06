La principessa partecipa alla parata di Trooping the Colour

La principessa del Galles Kate Middleton è arrivata a Buckingham Palace a Londra, a bordo di una Rolls Royce, con il marito William e i figli, per partecipare alla celebrazioni della parata Trooping the Colour, la tradizionale marcia che celebra il compleanno pubblico del re. È la prima apparizione in pubblico di Kate dopo l’annuncio della malattia in marzo. Da febbraio si sta sottoponendo a una chemioterapia per una forma di cancro.

