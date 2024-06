La famiglia reale riunita si è affacciata al balcone di Buckingham Palace

La Principessa del Galles Kate Middleton torna in pubblico per assistere alla cerimonia del ‘Trooping the Colour’ che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Kate è stata fotografata e filmata all’arrivo in auto a Buckingham Palace. Nelle immagini la si vede vestita con un abito chiaro, seduta accanto ai figli e a William, Principe di Galles. Per Kate si tratta del primo impegno pubblico ufficiale dopo che le è stato diagnosticato il cancro.

“Sto facendo buoni progressi”

Kate ha annunciato venerdì che avrebbe partecipato alla parata per il compleanno del re dopo i progressi delle sue condizioni di salute. A marzo aveva rivelato di essere sottoposta a chemioterapia per una forma di cancro non specificata. “Sto facendo buoni progressi, ma come sa chiunque si sottoponga a chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi”, ha dichiarato la principessa 42enne, aggiungendo che dovrà affrontare “ancora qualche mese” di trattamento. Kate ha poi viaggiato in carrozza da Buckingham Palace con i figli George, 10 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, e assistito alla cerimonia da un edificio che si affaccia su Horse Guards Parade, una piazza d’armi cerimoniale nel centro di Londra. Il principe William era a cavallo per la cerimonia. Re Carlo, anche lui in cura per una forma di cancro, ha ispezionato le truppe da una carrozza insieme alla Regina Camilla. Il re, 75 anni, ha rivelato la sua malattia a febbraio e di recente è tornato a dedicarsi agli impegni pubblici. La scorsa settimana ha partecipato alle commemorazioni per l’80° anniversario dello Sbarco in Normandia.

Non è ancora un ritorno alla vita pubblica

Nella sua dichiarazione, Kate ha affermato di “non essere ancora fuori pericolo” e i funzionari sottolineano che l’impegno di sabato non preannuncia un ritorno completo alla vita pubblica. I fan dei reali, in impermeabile e ombrello e con cartonati della famiglia reale, compresa proprio Kate, si sono radunati lungo il percorso già diverse ore prima dell’inizio della cerimonia, insieme a un gruppo di manifestanti antimonarchici che scandivano “Not my king”. Gli spettatori hanno assistito a uno spettacolo di sfarzo e precisione che coinvolgerà più di 1.000 soldati, 250 musicisti militari e più di 200 cavalli. L’evento è anche una dimostrazione di stabilità da parte della monarchia dopo mesi in cui sia il re che Kate, moglie dell’erede al trono, non hanno partecipato a impegni pubblici per sottoporsi alle cure per il cancro.

Royal Family riunita si affaccia a balcone Buckingham Palace

La Royal family britannica, riunita, si è affacciata al balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo degli aerei militari della Raf a conclusione della cerimonia. Kate si è mostrata sorridente vicino a William e ai figli mentre salutava la folla con re Carlo III e la regina Camilla.

