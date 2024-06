Il vertice prenderà il via il 13 giugno a Borgo Egnazia (Brindisi)

È atterrato mercoledì sera all’aeroporto di Grottaglie (Taranto) il primo ministro giapponese Fumio Kishida, in vista del G7 che prenderà il via giovedì 13 giugno a Borgo Egnazia (Brindisi). Tra i temi che verranno trattati nel vertice dei grandi del mondo, presieduto quest’anno dall’Italia, il conflitto in Ucraina, l’intelligenza artificiale e la crisi in Medio Oriente.

