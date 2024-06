Polizia e militari presidiano il territorio per garantire la sicurezza

Polizia e militari perlustrano l’area portuale e si preparano all’arrivo dei leader del G7 a Borgo Egnazia, in Puglia. Il vertice si svolgerà dal 13 al 15 giugno. Intorno al resort le forze di sicurezza hanno allestito una tendopoli dove la le forze dell’ordine lavorano fianco a fianco per monitorare tutti i movimenti nell’area in cui ci saranno gli incontri tra i grandi della Terra.

