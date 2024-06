È accusato di aver mentito non dichiarando la sua tossicodipendenza quando acquistò la pistola

Hunter Biden, figlio del presidente americano Joe, è stato giudicato colpevole da una giuria del Delaware per tre capi d’accusa federali relativi al possesso illegale di una pistola. La decisione dei giurati dopo oltre tre ore di camera di consiglio. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver mentito nel 2018 non dichiarando la sua tossicodipendenza quando acquistò l’arma. All’epoca il figlio del presidente faceva uso di crack. Hunter Biden, che si è dichiarato non colpevole, rischia fino a 25 anni di carcere e 750mila dollari di multa. Tuttavia è probabile che la pena, che sarà decisa in una data successiva dalla giudice Maryellen Noreika, sarà di entità assai inferiore, essendo Hunter Biden incensurato.

