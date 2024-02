È stato sentito nell'ambito dell'inchiesta sul possibile impeachment di suo padre Joe

Hunter Biden, figlio del presidente americano Joe, è stato sentito a porte chiuse a Capitol Hill da una commissione di parlamentari Repubblicani nell’ambito dell’inchiesta per il possibile impeachment del padre. Secondo Associated Press, nella sua deposizione Biden Jr avrebbe negato di aver mai coinvolto il padre nei suoi affari: “È l’unico fatto che dovrebbe mettere fine alle false premesse dell’inchiesta”, ha detto. Da 14 mesi i Repubblicani hanno aperto un’indagine che riguarda il lavoro all’estero di Hunter Biden per clienti in Ucraina, Cina, Romania e altri Paesi, sollevando dubbi che il padre fosse coinvolto in questi affari mediante condotte di corruzione e traffico di influenze, in particolare quando era vicepresidente sotto Barack Obama. Dopo decine di audizioni e più di 100mila pagine di documenti raccolti, i Repubblicani non hanno ancora raccolto prove dirette di illeciti da parte del presidente Joe Biden.

