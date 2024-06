Lo ha comunicato la premier Silina con un post sul suo profilo X

Dopo dieci anni da vicepresidente dell’Euroesecutivo, la Lettonia ripropone Valdis Dombrovskis come commissario europeo. Lo ha comunicato la premier lettone Evika Silina con un post sul suo profilo X. “Il governo ha appena sostenuto la decisione di promuovere Valdis Dombrovskis alla posizione di Commissario Europeo, un candidato esperto con una vasta esperienza professionale e opportunità per ottenere quanta più influenza possibile nella Commissione Europea. Ciò corrisponde agli interessi della Lettonia di rafforzare la propria influenza nell’Unione europea“, ha scritto la prima ministra. “Sono felice di essere stato nominato dal governo lettone come candidato alla prossima Commissione europea. Sarà un onore continuare a servire l’Ue e i suoi cittadini”, ha detto da parte sua Dombrovskis.

La carriera di Dombrovskis alla Commissione Europea

Dombrovkis ha iniziato a lavorare nella Commissione europea a guida Juncker nel 2014 come vicepresidente incaricato per l’euro e il dialogo sociale, poi come commissario per i servizi finanziari. Nella commissione von der Leyen ricopre la carica di vicepresidente esecutivo con delega all’economia al servizio delle persone.

