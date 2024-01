Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea: "Le discussioni con il governo Meloni continuano"

Sul Mes “le discussioni con l’Italia continuano. Ovviamente spetta al Parlamento italiano decidere adesso quelli che saranno i prossimi passi in avanti che deciderà di intraprendere l’Italia e cerchiamo, anzi speriamo di poter vedere questi passi in avanti quanto prima“. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di Start a Sky Tg24 dal Forum economico mondiale di Davos. “Non sono nella posizione giusta per poter parlare di quelle che saranno le discussioni politiche da prendere in Italia”, ha poi aggiunto.

