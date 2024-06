Intanto a Berlino inizia la Conferenza sulla ricostruzione del paese, presente il ministro Tajani

Prosegue il conflitto tra Ucraina e Russia, con Mosca che rende noti nuovi passi in ambito militare. “In conformità con la decisione del Presidente della Federazione Russa, è iniziata la seconda fase delle esercitazioni delle forze nucleari non strategiche”. È quanto fa sapere il ministero della Difesa russo, come riporta l’agenzia Tass.

“Le esercitazioni hanno lo scopo di mantenere la preparazione del personale e dell’equipaggiamento delle unità per l’uso in combattimento di armi nucleari non strategiche della Russia e della Bielorussia, al fine di garantire incondizionatamente la sovranità e l’integrità territoriale dello Stato dell’Unione”, ha aggiunto il ministero.

Ucraina, a Berlino al via la Conferenza sulla ricostruzione

Prende il via oggi a Berlino la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, il più importante appuntamento annuale per discutere del sostegno economico, delle riforme e della ricostruzione dell’Ucraina e che l’Italia organizzerà nel 2025. Alla cerimonia di apertura è prevista la presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del presidente ucraino Volodymyir Zelensky, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Alla Conferenza prenderanno parte Capi di Stato e di Governo di 77 Paesi: complessivamente si prevede che i partecipanti saranno circa 1800. Verranno invitate 500 aziende, di cui 150 tedesche, 150 ucraine, e 200 dagli altri Paesi partecipanti. Gli obiettivi della Conferenza sono mobilitare il sostegno internazionale per la resilienza, la ripresa e la modernizzazione del paese e fornire assistenza per attuare progetti di recupero, oltre a creare opportune condizioni per le imprese al fine di incoraggiare gli investimenti del settore privato in Ucraina.

Per l’Italia presente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha aperto la missione ieri sera con un evento di sistema presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia a Berlino intitolato ‘La strada verso URC 2025: l’Italia per la ricostruzione dell’Ucraina’, al quale hanno partecipato circa quaranta tra aziende, associazioni e istituzioni italiane particolarmente profilate verso l’Ucraina, tra le quali ICE Agenzia, SACE, SIMEST, Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria.

