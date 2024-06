Kiev: "Distrutto per la prima volta un moderno caccia Su-567 russo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 838. L’Intelligence militare ucraina (Gur) ha annunciato di avere distrutto ieri il più avanzato dei caccia russi, un Sukhoi Su-57: è la prima volta dall’inizio della guerra. IN AGGIORNAMENTO

10:20 Aereo Kiev colpisce per la prima volta base in Russia

Un aereo da guerra ucraino ha colpito per la prima volta una base all’interno della Russia. Lo riporta Sky News citando una fonte militare di Kiev. La fonte ha spiegato che un “centro di comando russo” è stato colpito domenica nella zona di Belgorod, nella Russia occidentale vicino al confine. Non è chiaro quale tipo di munizioni siano state utilizzate nell’attacco, né se si trattasse o meno di un’arma occidentale.

08:30 Filorussi: “Liberato oltre il 60% del Donetsk”

“In termini territoriali più del 60% della repubblica è stata liberata”. Lo ha affermato alla Tass, Denis Pushilin, il capo dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. “Tuttavia, numerose grandi città rimangono sotto l’occupazione nemica. Sto parlando di Krasnoarmeysk, Dobropolye, Druzhkovka, Konstantinovka, Kramatorsk, Slovyansk e una serie di altri insediamenti minori”, ha aggiunto precisando che si andrà avanti con le operazioni militari per giungere alla loro “liberazione entro i confini costituzionali della Repubblica popolare di Donetsk”.

08:00 Nave russa colpita nel Mar d’Azov

Una delle navi russe è stata attaccata dall’esercito ucraino nel Mar d’Azov, dove l’esercito di Mosca ha portato più di 10 navi da Novorossiysk al più vicino al porto di Yeysk come parte del cosiddetto “addestramento”. È quanto riferisce il canale Telegram ‘Crimean Wind’, secondo cui ieri intorno alle 16, diverse navi di “tipo non civile” sono state registrate durante un raid dalla sezione della costa tra Berdyansk e Primorsk. “Di notte, intorno a mezzanotte, un drone ucraino ha attaccato una nave russa vicino al porto di Yeisk”, si legge in un messaggio, “la nave era precedentemente andata a scortare l’incrociatore Moskva affondato dalle forze armate Forze dell’Ucraina il 13 aprile 2022”.

07:30 Kiev a Italia: “Grazie per invito Zelensky al G7”

Il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha ringraziato la direttrice del Dis italiano, Elisabetta Belloni per aver “invitato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del G7”. Lo scrive Yermak su X ripreso da Ukrinform. “Ho incontrato lo Sherpa del G7/G20 e il direttore generale del Dipartimento di Intelligence e Sicurezza italiano, Elisabetta Belloni. L’ho ringraziata per aver invitato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del G7”, si legge nella nota.

L’Ucraina ha fatto sapere che le sue forze armate hanno colpito un modernissimo aereo da guerra russo di stanza in una base aerea a quasi 600 chilometri dalle linee del fronte. Il principale servizio di intelligence militare di Kiev ha condiviso foto satellitari che mostrano le conseguenze dell’attacco. Se confermato, si tratterebbe del primo attacco riuscito dell’Ucraina a un caccia Su-57, un bimotore stealth considerato l’aereo militare più avanzato di Mosca. In una foto si vedono segni di fuliggine nera e piccoli crateri che punteggiano una striscia di cemento intorno all’aereo parcheggiato. Secondo la Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, l’attacco è avvenuto sabato nella base di Akhtubinsk, nel sud della Russia, a circa 589 chilometri dalla linea del fronte.

L’agenzia Ucraina ha dichiarato che l’aereo, che è in grado di trasportare missili stealth per centinaia di chilometri, è tra i “pochi” del suo tipo nell’arsenale di Mosca. Secondo quanto riportato dalle agenzie russe, le forze armate di Mosca hanno ottenuto “più di 10” nuovi Su-57 lo scorso anno, mentre 76 saranno prodotti entro il 2028. Non è stato immediatamente chiarito quali armi siano state utilizzate, ma la distanza dell’aeroporto dall’Ucraina suggerisce che probabilmente siano stati utilizzati droni.L’attacco arriva dopo che gli Stati Uniti e la Germania hanno recentemente autorizzato l’Ucraina a colpire alcuni obiettivi in territorio russo con le armi a lungo raggio che stanno fornendo a Kiev.

