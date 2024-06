Colpita un'area residenziale nel quartiere di Kyivskyi

Almeno sei persone sono rimaste ferite e due case sono state gravemente danneggiate dopo che un attacco aereo russo ha colpito un’area residenziale di Kharkiv, nel quartiere di Kyivskyi, in Ucraina. Un uomo è stato salvato da sotto le macerie e portato in ospedale a causa delle ferite riportate. Edifici residenziali, garage e automobili sono stati distrutti in diverse località.

