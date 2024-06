Il presidente francese ha annunciato una nuova cooperazione con Zelensky

Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato, in un’intervista rilasciata subito dopo le celebrazioni dell’80esimo anniversario del D-Day a cui ha partecipato anche Zelensky, che la Francia fornirà all’Ucraina aerei da combattimento Mirage 2000-5 e che addestrerà i piloti ucraini in territorio francese. ”La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere ma non vogliamo un’escalation, i nostri caccia serviranno solo per difendere l’Ucraina dagli attacchi russi” ha spiegato Macron.

