È la prima volta che Mosca annuncia pubblicamente questo tipo di operazioni

Il Ministero della Difesa russo ha rilasciato un filmato che mostra la seconda fase delle esercitazioni non strategiche delle forze nucleari. La prima fase delle esercitazioni con armi nucleari tattiche si è svolta a maggio nel Distretto militare al confine con l’Ucraina. Le armi nucleari tattiche comprendono bombe aeree, testate per missili a corto raggio e munizioni per artiglieria. Meno potenti delle armi strategiche – si tratta di testate che armano i missili balistici intercontinentali e sono destinate a distruggere intere città. Mosca ha spostato armi nucleari tattiche in Bielorussia, al confine con l’Ucraina e con i membri NATO Polonia, Lettonia e Lituania. Il Cremlino ha sottolineato che le armi nucleari tattiche dispiegate in Bielorussia rimangono sotto il controllo militare russo.

