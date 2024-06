Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba: "Usare risorse asset russi congelati, non solo i profitti"

Resta alta l’attenzione sul conflitto tra Ucraina e Russia, tema di stretta attualità militare, per le evoluzioni sul campo di battaglia, ma anche al centro delle elezioni europee in programma questo weekend. “Il consenso dei Paesi occidentali, che hanno dato all’Ucraina il permesso di usare le armi occidentali per attaccare obiettivi in territorio russo, è solo la prova che le grandi democrazie occidentali non vogliono la pace, ma un’escalation delle tensioni con la Federazione Russa, che sicuramente avverrà”. Lo ha scritto il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, in un post su Facebook.

“Come primo ministro, non trascinerò la Slovacchia in simili avventure militari e, nei limiti delle nostre piccole capacità slovacche, farò tutto il possibile per garantire che la pace abbia la precedenza sulla guerra“, ha scritto ancora Fico, che ha votato oggi per le Europee dall’ospedale in cui si trova ancora ricoverato dopo l’attentato subito lo scorso 15 maggio. “Ho votato in ospedale, perché anche queste elezioni sono importanti. È necessario eleggere membri del Parlamento europeo che sosterranno le iniziative di pace e non la continuazione della guerra”, ha scritto ancora Fico.

12:00 Filorussi, almeno 27 morti in attacchi Kiev su Kherson e Luhansk

Funzionari filo-russi che amministrano le regioni ucraine parzialmente occupate di Kherson e Luhansk hanno riferito che gli attacchi ucraini hanno provocato la morte di almeno 27 persone. Un attacco ucraino venerdì nella piccola città di Sadove, nella regione parzialmente occupata di Kherson, ha ucciso 22 persone e ferito 15 persone, ha detto il governatore filo-russo, Vladimir Saldo. Secondo Saldo, le forze ucraine hanno prima colpito la città con una bomba guidata di fabbricazione francese, poi hanno attaccato di nuovo con un missile Himars fornito dagli Stati Uniti. Il governatore ha detto che le forze ucraine hanno “deliberatamente ripetuto l’attacco per creare un maggior numero di vittime” quando “i residenti delle case vicine sono corsi fuori per aiutare i feriti”. Più a est, Leonid Pasechnik, il governatore insediato dalla Russia nella regione parzialmente occupata di Luhansk in Ucraina, ha detto che altri due corpi sono stati estratti dalle macerie in seguito all’attacco missilistico ucraino di venerdì sulla capitale regionale, portando il bilancio delle vittime a cinque. Pasechnik ha anche detto che 60 persone sono rimaste ferite nell’attacco.

11:00 Mosca, abbattuto drone Kiev su territorio russo a Belgorod

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un altro drone ucraino nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, come riporta Tass. “L’8 giugno, verso le 10:40 ora di Mosca, è stato fermato un altro tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando un Uav di tipo aereo su oggetti sul territorio della Federazione Russa. Il veicolo aereo senza pilota ucraino è stato distrutto dai sistemi di difesa aerea in servizio sul territorio della regione di Belgorod”, ha riferito il ministero.

10:45 Scholz: “Kiev non si lascerà imporre la resa, Putin deve riconoscerlo”

“L’Ucraina è forte e non si lascerà mettere in ginocchio e non si lascerà imporre la resa. Putin deve finalmente riconoscerlo. Per l’Ucraina può esserci solo una pace giusta. Lavoriamo instancabilmente per questa pace giusta”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un videomessaggio pubblicato su X.

10:30 Kiev, ucciso un civile in attacchi su Nikopol nella notte

Le truppe russe hanno bombardato il distretto di Nikopol con droni kamikaze e artiglieria, e un civile è stato ucciso. Lo ha riferito su Telegram Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare di Dnipro, come riferisce Ukrinform. “Di notte, la difesa anti-aerea ha abbattuto due droni Shahed sulla regione – nei distretti di Dnipro e Synelnyk. Gli attacchi alla regione di Nikopol sono continuati. Il nemico ha utilizzato droni kamikaze e artiglieria. Le comunità di Nikopol, Mirivska, Marganetska e Chervonogrigorivska sono state sotto attacco. Nella comunità di Chervonogrihorivska, i bombardamenti dell’artiglieria nemica hanno posto fine alla vita di un uomo di 70 anni”, ha scritto Lysak. Nell’attacco sono stati danneggiati diversi edifici pubblici e una casa privata è stata distrutta.

10:00 Kiev: “Usare risorse asset russi congelati, non solo i profitti”

“Non solo ci aspettiamo, ma lavoriamo anche attivamente per garantire che al vertice del G7 vengano prese decisioni ambiziose sull’utilizzo dei beni russi congelati. Comprendiamo le preoccupazioni dei partner sulle conseguenze di questa mossa. Ma crediamo che ci siano tutte le basi legali internazionali per utilizzare non solo i profitti, ma anche le risorse stesse nell’interesse dell’Ucraina. Il diritto internazionale li definisce abbastanza chiaramente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista a Ukrinform. “Anche i timori sulla stabilità delle valute di riserva o sul rispetto del principio dello Stato di diritto sono ampiamente esagerati. Al contrario, un simile passo dimostrerà a tutti i potenziali aggressori che un attacco contro un altro paese ha delle conseguenze. È importante che la decisione costituisca un precedente per il futuro”, ha detto ancora Kuleba.

09:00 Usa: “Più armi nucleari se strategia Cina e Russia non cambia”

Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha avvertito che “in assenza di un cambiamento” nella strategia nucleare di Cina e Russia, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti ad espandere il proprio arsenale nucleare, dopo decenni di tagli agli accordi sul controllo degli armamenti ormai in gran parte abbandonati. Lo riporta il New York Times. I commenti di Pranay Vaddi, direttore senior del Consiglio di sicurezza nazionale, sono stati l’avvertimento pubblico più esplicito finora che gli Stati Uniti sono pronti a passare dal semplice ammodernamento del proprio arsenale all’espansione, riporta ancora il New York Times, secondo cui sono anche un avvertimento al presidente russo Vladimir Putin sulla probabile reazione degli Stati Uniti se l’ultimo grande accordo sul controllo degli armamenti nucleari, ‘New Start’, scadesse nel febbraio 2026 senza alcuna sostituzione. Vaddi, parlando all’incontro annuale della Arms Control Association, un gruppo che sostiene i limiti alle armi nucleari, ha confermato ciò che i funzionari hanno detto in conversazioni private e testimonianze a porte chiuse al Congresso per più di un anno. È l’inevitabile conseguenza, hanno sostenuto, della rapida espansione nucleare della Cina e delle ripetute minacce della Russia di utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina.Ma sarebbe un cambiamento epocale, carico di pericoli che molti americani pensavano di essersi lasciati alle spalle con la fine della Guerra Fredda e il crollo dell’Unione Sovietica.

08:00 Kiev: “Abbattuti 9 droni russi nella notte”

Nella notte fra venerdì e sabato le forze di difesa ucraine hanno abbattuto un missile aereo guidato russo Kh-59 e nove droni d’attacco Shahed nelle regioni di Kharkiv, Zaporizhzhia, Poltava e Dnipropetrovsk. Lo riferisce Ukrinform citando il comandante dell’aeronautica militare Ucraina Mykola Oleshchuk. Nell’ultima nott di combattimento l’esercito russo avrebbe attaccato Kiev con un missile aereo guidato Kh-59 lanciato dalla regione di Kursk e 13 droni lanciati dall’area di Kursk e Capo Chauda in Crimea.

