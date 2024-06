La leader del Ppe: "Cooperazione con chi è pro-Ucraina e pro-Stato diritto"

Ursula von der Leyen esulta dopo il risultato alle elezioni europee che ha visto trionfare i conservatori del Cdu-Csu in Germania e quindi il Ppe al parlamento Ue. “Ciò che i cittadini vogliono è un’Europa che produca risultati. A partire da domani inizierò a costruire un’ampia coalizione per un’Europa forte. Insieme ad altri costruiremo un bastione contro gli estremi di destra e di sinistra“, ha scritto von der Leyen sul suo profilo X.

“Noi tutti vogliamo un’Europa forte e capace . In questi tempi turbolenti abbiamo bisogno di continuità. Vogliamo proseguire sulla strada con tutti coloro che sono pro-Europa, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto“, ha aggiunto la presidente della Commissione europea in conferenza stampa. “Durante la mia campagna elettorale ho lavorato duramente per costruire una maggioranza ampia ed efficace a favore di un’Europa forte. Per questo motivo ci avvicineremo ora alle grandi famiglie politiche che hanno lavorato bene con noi anche nell’ultimo mandato”. Alla domanda se prenderebbe in considerazione l’idea di avvicinarsi ai partiti più a destra, ad esempio in Italia, von der Leyen ha affermato che l’attenzione iniziale al momento è rivolta a gruppi politici più ampi e non a quelli nazionali.

