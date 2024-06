Guiderà un governo di coalizione dopo che il suo partito non ha ottenuto la maggioranza assoluta alle ultime elezioni

Narendra Modi ha prestato giuramento per il suo terzo mandato consecutivo come primo ministro indiano. Guiderà un governo di coalizione dopo che il suo partito, il Bharatiya Janata Party, non ha ottenuto la maggioranza assoluta alle ultime elezioni.

Il politico 73enne ha prestato giuramento nel palazzo presidenziale Rashtrapati Bhavan a Nuova Delhi. E’ il secondo primo ministro indiano dopo Jawaharlal Nehru a mantenere il potere per un terzo mandato quinquennale. Alla cerimonia hanno partecipato diversi leader dell’Asia meridionale, tra cui il primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina, il presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, il primo ministro nepalese Pushpa Kamal Dahal e il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata