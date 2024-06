Il premier uscente rivendica il trionfo della sua coalizione

Narendra Modi festeggia la vittoria alle elezioni in India. “La gente ha riposto la propria fiducia nell’Alleanza Nazionale Democratica, per la terza volta consecutiva! Si tratta di un’impresa storica nella storia dell’India”, ha detto il primo ministro uscente, rivendicando in un post sul social X il trionfo della sua coalizione alle recenti elezioni, che molto probabilmente gli assicurerà il terzo mandato consecutivo. “Continueremo il buon lavoro svolto nell’ultimo decennio per continuare a soddisfare le aspirazioni della gente”, aggiunge, esultando per la “vittoria clamorosa” nello stato dell’Odisha e nell’Andhra Pradesh.

People have placed their faith in NDA, for a third consecutive time! This is a historical feat in India’s history.

I bow to the Janata Janardan for this affection and assure them that we will continue the good work done in the last decade to keep fulfilling the aspirations of…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2024