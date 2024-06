Il Presidente degli Stati Uniti ha parlato alla folla riunita per celebrare l'80° anniversario dello sbarco in Normandia

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono rivolti alla folla riunita giovedì al cimitero americano in Normandia per celebrare l’80° anniversario dello sbarco. In piedi accanto a Macron, Biden si è rivolto personalmente ai veterani del D-Day: “A nome del popolo americano e come comandante in capo, è il più grande onore potervi salutare ancora una volta qui in Normandia. A tutti voi. Dio vi ama”. “Arrendersi ai prepotenti, inchinarsi ai dittatori è semplicemente impensabile. Se lo facessimo, significherebbe dimenticare ciò che è accaduto su queste spiagge sacre. Non illudetevi, non ci piegheremo. Non dimenticheremo. Viviamo in un momento in cui la democrazia è più a rischio in tutto il mondo che in qualsiasi altro momento dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, da quando queste spiagge furono prese d’assalto nel 1944″, ha concluso Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata