Alla commemorazione ci saranno, tra gli altri, Macron, Zelensky, Biden e Mattarella. Putin non è stato invitato

Questa volta la Russia non ci sarà. Ottanta anni dopo lo sbarco alleato in Normandia, la guerra è tornata in Europa e la situazione internazionale si ripercuote sulla cerimonia che si svolgerà oggi a Omaha Beach. A ricordare il D-Day che – il 6 giugno 1944 – diede inizio alla liberazione del Continente dall’occupazione nazista, sarà presente, invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che siederà al fianco di Emmanuel Macron. Insieme a loro ci saranno, tra gli altri, il presidente Usa Joe Biden, quello canadese Justin Trudeau, re Carlo III, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, il presidente polacco Andrzej Duda, il ceco Petr Pavel, il re Filippo del Belgio, Federico X sovrano di Danimarca e Guglielmo Alessandro re di Olanda.

Sunak: “Ottant’anni fa il tempo cambiò”

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha tenuto un discorso al Memoriale della Normandia britannica per commemorare l’anniversario del D-Day. “Ottant’anni fa, il tempo cambiò e la più grande forza d’invasione della storia lasciò le coste del Regno Unito per liberare l’Europa. Oggi siamo qui per ricordare il sacrificio delle decine di migliaia di persone che non riuscirono a tornare a casa”, ha detto, come riporta il Guardian, “e siamo qui per onorare il servizio di coloro che lo fecero. Uomini come Ken Cooke, 18 anni. Non era mai salito su una nave. Non era mai stato su una spiaggia. Eppure, con il suo reggimento, sbarcò con la prima ondata all’assalto di Gold Beach”.

Biden e Sunak arrivati in Normandia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato in Normandia. È stato fotografato mentre scendeva dall’Air Force One insieme alla First Lady Jill Biden all’aeroporto di Caen Carpiquet in Francia. Lo riporta la Bbc. Il primo ministro britannico Rishi Sunak è nel frattempo arrivato a un evento commemorativo del D-Day al Memoriale della Normandia britannica, a Ver-sur-Mer, in Francia.

Putin non invitato

Vladimir Putin non è stato invitato in quanto “persona non gradita”, responsabile della “guerra di aggressione” contro l’Ucraina, e non ci sarà nemmeno una delegazione russa, la cui presenza, in un primo momento, era stata ipotizzata. Fino a 10 anni fa, per il 70esimo anniversario, Mosca era presente, a ricordare il pesante prezzo pagato dall’Urss, con i suoi 27 milioni di morti, e il contributo offerto alla liberazione dall’armata rossa sul fronte orientale. Nel 2014, nonostante la crisi in corso in Crimea e nel Donbass, Vladimir Putin sedeva tra i leader ed era presente anche il presidente ucraino Petro Poroshenko. La cerimonia fu l’occasione per aprire i colloqui e dare il via al ‘formato Normandia’ con Francia e Germania. Ottanta anni dopo, però, la guerra ha preso il posto della diplomazia e a Omaha Beach il passato si incrocerà con il presente, dando vita a due immagini sovrapposte: da un lato l’impegno degli Alleati con l’operazione Overlord che contribuì in modo decisivo alla vittoria sul Terzo reich, dall’altro il sostegno occidentale all’Ucraina nella sua lotta per riconquistare la propria sovranità. Con lo sbarco in Normandia, un’armata di 6.939 navi e 132.700 uomini, fece breccia nello ‘scudo atlantico’ di Adolf Hitler e prese alla sprovvista i tedeschi.

Sullivan: “Vediamo dittatori che tentano di sfidare l’ordine e marciare in Europa”

Anche oggi si torna a parlare di armi. I leader occidentali ragionano infatti della possibilità di autorizzare Kiev a utilizzare i missili che le consegnano per colpire alcuni obiettivi sul territorio russo, come le basi militari da cui partono gli attacchi. Macron ha fatto da apripista, con i carri armati inviati a gennaio, ma adesso anche Biden e Scholz hanno detto sì alla richiesta di aiuto arrivata da Zelensky e la cerimonia in Normandia sarà l’occasione per un faccia a faccia del presidente ucraino sia con l’omologo Usa che con quello francese, padrone di casa. Parlando a bordo dell’Air Force One, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha assicurato che Biden parlerà dei “pericoli dell’isolazionismo” e di quanto sia importante combattere i dittatori, altrimenti questi “andranno avanti” facendo pagare “all’America e al mondo un prezzo più alto”. A 80 anni dal D-Day, ha proseguito Sullivan, “vediamo dittatori che tentano ancora una volta di sfidare l’ordine, tentando di marciare in Europa”. Per questo “le nazioni amanti della libertà devono mobilitarsi per opporsi a ciò, come abbiamo fatto noi” ottanta anni fa.

Più di 200 veterani a Omaha Beach

Non solo leader, però. A ricordare il 6 giugno 1944 ci saranno anche più di 200 veterani americani, inglesi, canadesi e francesi, ultimi testimoni sopravvissuti. “Uomini di pace che vanno in guerra”, li aveva definiti ottanta anni fa la Bbc, commentando lo sbarco. “Benvenuti in Francia, eroi” li ha accolti Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata