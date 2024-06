Il Re incontra i veterani e tiene un discorso: "Non dimentichiamo il sacrificio di quel giorno"

Re Carlo, la regina Camilla il principe William e il premier britannico Rishi Sunak hanno partecipato a Portsmouth, in Inghilterra meridionale, alle celebrazioni alla vigilia dell’80esimo anniversario del D-Day, lo Sbarco in Normandia del 6 giugno del 1944 in cui gli alleati liberarono la Francia dai nazisti. Il sovrano ha incontrato i veterani britannici e ha tenuto un discorso. “Impegniamoci ancora una volta a ricordare e onorare coloro che hanno prestato servizio quel giorno e a essere all’altezza della libertà per la quale sono morti”, le parole di Carlo

