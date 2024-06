Il presidente Usa e il premier britannico sono sbarcati in Francia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Rishi Sunak sono arrivati in Normandia per le celebrazioni dell’80 esimo anniversario del D-Day. Dopo essere sbarcato con l’Air Force One all’eroporto di Caen, Biden, accompagnato da sua moglie Jill, si è recato in elicottero al cimitero americano di Colleville-sur-Mer, mentre Sunak si è recato con la first lady Akshata Murty alla cerimonia di Ver-Sur-Mer.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata