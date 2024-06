Un morto nella notte in raid russo su Kharkiv

Monito della Russia agli Stati Uniti a cui Mosca suggerisce di non fare passi avventati in Ucraina o le conseguenze potrebbero essere fatali. A dichiararlo, come riporta la Tass, è il viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, commentando il via libera di Washington a Kiev a colpire la Russia con armi americane.

“Vorrei mettere in guardia i personaggi americani da errori di calcolo che potrebbero avere conseguenze fatali. Per qualche ragione sconosciuta, essi sottovalutano la gravità del contraccolpo che potrebbero ricevere”, ha detto Ryabkov.

Ucraina, Kiev: “Razzi russi sul Kharkiv, un morto”

E’ di almeno un morto e due feriti il bilancio di un attacco missilistico russo che ha coinvolto, tra gli altri, un centro ricreativo della comunità di Slobozhan, nella regione di Kharkiv. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, citato da Rbc Ucraina.

Nel raid, ha spiegato Sinegubov, sono stati utilizzati almeno cinque razzi. “Di conseguenza, il territorio del complesso ricreativo è stato colpito, un civile è stato ucciso”, ha affermato, aggiungendo che gli edifici del centro sono stati danneggiati. Due i feriti, un uomo e una donna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata