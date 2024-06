Lo ha detto il generale Eirik Kristoffersen, capo della Difesa norvegese. I leader Csi rifiutano l'invito di Zelensky

La Nato ha due o tre anni per prepararsi ad un attacco russo contro l’Alleanza. Lo ha detto il generale Eirik Kristoffersen, capo della Difesa norvegese. Lo riporta il Telegraph. “Ci vorrà del tempo, il che ci dà una finestra ora per i prossimi due o tre anni per ricostruire le nostre forze e le nostre scorte mentre sosteniamo l’Ucraina”, ha affermato. Le stime di Kristoffersen su un possibile attacco russo contro la Nato sono inferiori rispetto a quelle della Difesa tedesca secondo cui Mosca potrebbe colpire entro cinque-otto anni.

Mosca, i leader Csi rifiutano l’invito di Zelensky al summit di pace in Svizzera

Intanto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i suoi “amici occidentali” avrebbe chiamato personalmente i leader dei Paesi della Comunità degli stati indipendenti (Csi) chiedendo loro di partecipare alla conferenza di pace in Svizzera, ricevendo un secco rifiuto. Lo ha detto il viceministro russo degli Esteri, Mikhail Galuzin, durante un’intervista rilasciata alla Tass. “È stata utilizzata l’artiglieria pesante – ha spiegato Galuzin – Zelensky e i suoi ‘amici’ occidentali hanno iniziato a chiamare e supplicare personalmente i leader degli stati della Csi perché partecipassero” al summit “Sappiamo che nessuno di loro ha ceduto a tale richiesta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata