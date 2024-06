La leader francese di Rassemblement national: "E', come me, una patriota che difende il suo Paese. Von der Leyen? Sta affondando politicamente"

Nonostante le divergenze politiche è possibile lavorare assieme. Lo pensa Marie Le Pen in merito al rapporto con Giorgia Meloni. “E’, come me, una patriota che difende il suo Paese. Se possiamo avere valutazioni diverse, voglio credere che ciò che ci divide sia meno importante di ciò che ci unisce. Spero ovviamente che riusciremo, nel prossimo futuro, a lavorare insieme per difendere, in Europa, la visione nazionale che abbiamo in comune”, ha affermato la leader di Rassemblement national intervistata dal ‘Giornale’.

Le Pen: “Von der Leyen sta affondando politicamente”

Marie Le Pen ha poi attaccato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Sta affondando politicamente come aveva già fatto precedentemente screditata sulla scena politica tedesca quando era ministro della Difesa”.

Manca sempre meno alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e in merito al rapporto con il Partito Popolare Europeo Le Pen ha aggiunto: “Intendo lavorare, nessuno escluso, con tutti gli eletti che condividono con noi l’idea della difesa delle Nazioni e dei popoli in Europa. Ma il Ppe, avendo sostenuto e continuando a sostenere le politiche tossiche e antidemocratiche di Madame von der Leyen, è totalmente lontano dall’Europa delle Nazioni per la quale mi batto”.

