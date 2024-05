Il denso fumo che oscura il cielo in diversi punti

Sono impressionanti le immagini che arrivano da Vovchansk la città a est dell’Ucraina sottoposta da pesanti bombardamenti russi. Il video girato da un drone, dall’alba al tramonto il 28 e 29 maggio, mostra la devastazione nel centro abitato con il denso fumo che oscura il cielo in diversi punti. Il drone ha anche catturato il momento in cui un proiettile colpisce un edificio e i detriti volano in aria.

