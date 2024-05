Stoltenberg: "Kiev sia responsabile in uso armi su suolo russo"

Resta alta la tensione tra Occidente e Russia sull’utilizzo delle armi della Nato sul territorio russo nell’ambito della guerra in Ucraina. Il presidente americano Joe Biden avrebbe dato il suo via libera per utilizzare armi statunitensi all’interno dei confini russi ma solamente per operazioni che riguardano la difesa di Kharkiv. Lo riporta la Cnn citando due funzionari statunitensi.

Sul tema è intervenuto anche il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Esteri informale della Nato a Praga. “Così tanti alleati hanno chiarito che accettano che l’Ucraina stia usando le armi che ha ricevuto per difendersi anche colpendo obiettivi militari all’interno della Russia, specialmente quando quelle strutture militari sono usate per sferrare attacchi diretti sul suolo ucraino. Ci aspettiamo tutti che ciò avvenga in conformità con il diritto internazionale e quindi in modo responsabile”, ha sottolineato. IN AGGIORNAMENTO

10:30 Medvedev: “Errore pensare che Mosca non possa usare nucleare tattico”

I politici occidentali “potrebbero valutare male la questione dell’uso da parte della Russia delle armi nucleari tattiche”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. “Alcuni anni fa insistevano sul fatto che la Russia non sarebbe entrata in un conflitto militare aperto con il regime di Bandera (l’Ucraina, ndr), per non litigare con l’Occidente e invece c’è una guerra in corso”, ha aggiunto. “Anche l’uso delle armi nucleari tattiche può essere calcolato male e questo sarebbe un errore fatale”, ha detto ancora.

09:45 Russia, sventato massiccio attacco Kiev a ponte di Crimea

Nei giorni scorsi la Russia ha respinto un “massiccio” attacco ucraino al ponte di Crimea effettuato con “dieci missili Atacms”. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Andrei Belousov. Lo riporta Ria Novosti. Secondo Belousov “centinaia di vite sono state salvate”.

09:35 Kiev, nella notte abbattuti 4 droni e un missile russi

Nella notte le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto un missile da crociera Iskander-K sulla regione di Kiev, nonché quattro droni Shahed su altre tre regioni del Paese. Lo riporta Ukrainska Pravda citando l’aeronautica di Kiev. Le regioni interessate dall’attacco sono state quelle di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk.

09:30 Ue, Orban: “E’ a pochi centimetri dalla distruzione”

L’Ue “è a pochi centimetri dalla distruzione”. Lo ha affermato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in un’intervista a radio Kossuth ripresa dalla Tass. Il riferimento è alla guerra in Ucraina dove l’Ue “è sempre più coinvolta”. Il capo del governo di Budapest ha osservato che “l’entrata in guerra non avviene in un unico passaggio”. “Ci sono tre fasi: discussione, preparazione e distruzione. Ora stiamo completando la discussione e siamo nella fase di preparazione. Siamo a pochi centimetri dalla distruzione”, ha spiegato.

09:15 Isw: “Russia prepara seconda fase attacco a regione Kharkiv”

L’esercito russo sta spostando “rinforzi” nella regione di Kharkiv per creare una “zona cuscinetto” e successivamente darei il via alla “seconda fase” dell’offensiva. E’ quanto riporta l’Institute for the Study of War. Secondo il tink tank americano l’operazione dei russi potrebbe essere lanciata “dopo la prevista cattura di Volchansk”, anche se le battaglie di posizione e i possibili contrattacchi ucraini potrebbero richiedere alle truppe russe un tempo lungo per raggiungere il loro obiettivo.

09:00 Tajani: “No armi per attaccare Russia su suo territorio”

“Ci stiamo mobilitando sotto tutti i punti di vista per sostenere l’Ucraina. Siamo in maniera convinta dalla sua parte ma le armi italiane possono essere usate solo all’interno del territorio ucraino per impedire l’avanzata russa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a ‘Mattino Cinque. “Secondo la Costituzione l’Italia ripudia la guerra – ha aggiunto – non possiamo fornire armi per attaccare la Russia in territorio russo”

08:30 Pentagono: “Russia ha usato missili forniti da Corea del Nord”

La Russia ha lanciato missili balistici forniti dalla Corea del Nord contro le forze ucraine nel nord-est del Paese. Lo ha affermato un rapporto dell’intelligence del Pentagono citato dai media statunitensi. Il rapporto ha parlato di “detriti” di missili di fabbricazione della Corea del Nord trovati nella zona di Kharkiv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata