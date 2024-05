Per Mosca, intanto, Kiev perderebbe fino a 190 soldati al giorno

Prosegue il conflitto in Ucraina tra Mosca e Kiev, giunto al giorno 827, così come proseguono le discussioni a livello diplomatico su una possibile tregua. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ritiene che teoricamente sia possibile “accelerare” la soluzione politica in Ucraina, se l’Occidente smettesse di fornire armi a Kiev. Intervistato dall’agenzia Ria Novosti sulla possibilità di accelerare il processo di risoluzione politica del conflitto ucraino, il ministro ha indicato che “in teoria sì”. “Per fare questo, è necessario che l’Occidente smetta di fornire armi all’Ucraina e che Kiev interrompa le ostilità. Prima ciò accadrà, prima avrà inizio una soluzione politica”, precisa.

08:30 Lavrov: “In risposta a Usa pronte misure di deterrenza nucleare”

La Russia, oltre ad abbandonare la moratoria unilaterale sullo spiegamento di missili a medio e corto raggio, può adottare misure nel campo della deterrenza nucleare se gli Stati Uniti dispiegheranno i loro missili in Europa o nella regione Asia-Pacifico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a Ria Novosti. “L’attuazione da parte degli americani dei piani di dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio non rimarrà senza la nostra reazione – ha spiegato – non escludiamo ulteriori passi nel campo della deterrenza nucleare”. Secondo Lavrov lo spiegamento di missili terrestri americani a medio e corto raggio in Europa e nella regione dell’Asia-Pacifico “creerà una seria sfida alla sicurezza per la Russia” ma tali azioni “diventeranno un problema non solo per Mosca”.

07:45 Mosca: “Otto missili Kiev distrutti sul Mar d’Azov”

Nella notte i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto otto missili Atacms ucraini sul Mar d’Azov e hanno intercettato 8 droni sul Mar Nero, al largo della costa della penisola di Crimea. Sono state inoltre distrutte due imbarcazioni senza pilota dirette verso la penisola della Crimea. Lo riporta il ministero della Difesa russo citato da Ria Novosti. “La notte scorsa sono stati fermati numerosi tentativi da parte del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando missili tattici-operativi americani dell’Atacms, veicoli aerei senza pilota di tipo aeronautico e imbarcazioni senza pilota contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa”, si legge nella nota.

07:30 Ucraina, attacchi russi su regione Kharkiv: esplosioni nella notte

Nella notte le forze russe hanno attaccato la regione di Kharkiv, dove si sono sentite esplosioni. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Sinegubov, le forze militari russi hanno colpito la zona almeno cinque volte. Il sindaco della città di Khakiv, Igor Terekhov, ha riferito che 4 persone sono rimaste ferite ed è stata colpita un’infrastruttura critica in uno dei quartieri della città. Lo riporta Unian.

07:15 Ucraina, Mosca: “Kiev perde fino a 190 soldati al giorno”

Le Forze Armate dell’Ucraina hanno perso in un giorno fino a 190 militari, 2 carri armati T-64 e una stazione di guerra elettronica nella zona operativa del gruppo di forze russo ‘Ovest’. Lo ha riferito alla Tass il capo del centro stampa del gruppo, Ivan Bigma. “Le perdite del nemico ammontano a 190 militari, 2 carri armati T-64, 11 veicoli, una stazione di guerra elettronica e 15 posti di controllo Uav”, ha detto. Secondo Bigma, i sistemi di difesa aerea del gruppo hanno distrutto 7 droni.

