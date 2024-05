Il progetto ad alta velocità del governo mette a rischio l'ecosistema

La costruzione del progetto più importante del Presidente messicano Andrés Manuel López Obrador – il Treno Maya – sta rapidamente distruggendo un fragile sistema di circa 10.000 caverne, fiumi e laghi sotterranei che si snoda sotto la penisola del Messico nello Yucatan meridionale. Queste caverne sono sotto i riflettori in vista delle elezioni presidenziali del Paese del 2 giugno, mentre scienziati e ambientalisti lanciano l’allarme: “La costruzione di una ferrovia distruggerà irrimediabilmente la zona e la falda acquifera. L’esperto e attivista Guillermo D. Christy osserva la grotta ricoperta da uno strato di cemento e da stalattiti rotte. L’uomo, che ha studiato a lungo le acque che scorrono nelle grotte, racconta con amarezza ciò che sta accadendo. “Versare cemento in una caverna, direttamente nella falda acquifera, senza alcuna preoccupazione o attenzione”, dice l’ambientalista.

“È un ecocidio totale”. Per quasi mille miglia (1.460 km) il treno Maya ad alta velocità si snoderà lungo la penisola meridionale dello Yucatan. Quando sarà completato, collegherà centri turistici come Cancun e Playa del Carmen attirando sviluppo e denaro in zone rurali del Paese da tempo trascurate. Il treno, del valore di oltre 30 miliardi di dollari, è uno dei progetti chiave del presidente uscente del Messico López Obrador, dopo sei anni di mandato. “Il Treno Maya sarà la nostra eredità di sviluppo per il sud-est del Messico”, ha scritto il presidente in un post sulla piattaforma sociale X lo scorso anno.

