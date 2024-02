La cenere potrebbe raggiungere la capitale del Paese

Il vulcano Popocatépetl, uno dei più attivi del Messico, ha iniziato martedì 26 febbraio una eruzione che sta destando preoccupazione nel Paese. La colonna di cenere e vapore acqueo che si è sollevata dal “Don Goyo” – come viene chiamato il vulcano dagli abitanti dello Stato di Puebla – rischia infatti di minacciare Città del Messico. Le autorità locali hanno diramato lo stato di allerta gialla nella capitale, anche se per ora il pericolo rimane in una fase intermedia. L’agenzia messicana per la prevenzione dei disastri (Cenapred) ha riferito che oltre 77 esalazioni contenenti vapore acqueo, gas e ceneri sono state registrate attraverso il suo sistema di monitoraggio.

Ha affermato di aver identificato 952 minuti di tremore (19,9 ore) di alta frequenza e bassa ampiezza nelle ultime 24 ore, nonché un terremoto vulcanotettonico registrato alle 2:42 ora locale con una magnitudo calcolata di 1,2. Da due giorni si osserva una continua emissione di gas vulcanici e cenere in dispersione verso nord-ovest che potrebbe interessare la parte sud-orientale di Città del Messico. Nella lingua nativa azteca Nahuatl, Popocatépetl significa “montagna fumante”, proprio perché la sua attività è pressoché continua.

