Il presidente Usa: "È tempo che la guerra finisca, che inizi una nuova fase"

Israele ha offerto un nuovo “ampio” accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato il presidente Usa Joe Biden. Si tratta, ha detto il leader americano, di una “roadmap per un cessate il fuoco duraturo e il rilascio di tutti gli ostaggi”. La proposta, ha aggiunto, “è stata trasmessa ad Hamas dal Qatar”. “È tempo che la guerra finisca” e che “inizi una nuova fase”, che “inizi un nuovo giorno” ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca, annunciando la presentazione, da parte di Israele, di un “ampio” piano per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.

