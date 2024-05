Due soldati dell'Idf morti a Gaza, il bilancio sale a 294 vittime

Resta alta la tensione nella Striscia di Gaza e l’attenzione diplomatica sull’evoluzione del conflitto in Medioriente. L’Idf ha confermato per la prima volta di aver effettuato un’operazione nel centro di Rafah contro obiettivi “precisi” di Hamas e “basata su informazioni di intelligence”. L’esercito israeliano ha poi aggiunto di aver colpito quattro obiettivi di Hezbollah in Libano, mentre con la morte di altri due soldati israeliani a Gaza sale a 294 il bilancio delle vittime nelle forze armate di Tel Aviv dal 7 ottobre a oggi. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Idf, conclusa operazione di tre settimane a Jabaliya

L’Idf ha reso noto di aver concluso un’operazione durata quasi tre settimane a Jabaliya, nel nord di Gaza, durante la quale le truppe hanno ucciso centinaia di agenti terroristici, recuperato i corpi di sette ostaggi israeliani uccisi e demolito importanti tunnel. Gli ufficiali dell’Idf – riporta il Times of Israel – hanno descritto i combattimenti a Jabaliya come tra i più intensi della guerra. L’Idf ha dichiarato che Hamas ha trasformato le infrastrutture civili di Jabaliya in “un complesso di combattimento fortificato”.

10:30 Mar Rosso, 16 morti e 35 feriti dopo raid Usa-Gb su Houthi in Yemen

Gli attacchi aerei congiunti britannico-statunitensi contro i ribelli Houthi in Yemen hanno ucciso almeno 16 persone e ne hanno ferite altre 35. Lo hanno reso noto gli stessi ribelli. Tre funzionari statunitensi, che hanno parlato a condizione di anonimato hanno spiegato che gli attacchi hanno colpito strutture sotterranee, postazioni per il lancio di missili, una nave e altre strutture. L’attacco è stato definito una risposta alla recente ondata di attacchi da parte del gruppo di miliziani sostenuti dall’Iran contro navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden a causa della guerra tra Israele e Hamas.

10:00 Katz: “Iran prepara ondata attentati in Europa”

L’Iran “sta pianificando una grande ondata di attentati in Europa”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz. Il responsabile della diplomazia dello Stato ebraico fa riferimento esplicito alle Olimpiadi di Parigi. “Khamenei è il più grande sostenitore mondiale del terrorismo. Dobbiamo fermarlo adesso, prima che sia troppo tardi”, ha spiegato.

09:30 Idf: “Operazione mirata nel centro di Rafah”

L’Idf ha confermato per la prima volta di aver effettuato un’operazione nel centro di Rafah contro obiettivi “precisi” di Hamas e “basata su informazioni di intelligence”. Le truppe delle brigate Commando e Givati, che operano nel centro di Rafah – spiega l’Idf – hanno localizzato lanciarazzi, pozzi di tunnel e depositi di armi usate da Hamas. In altre zone di Rafah, compresa la parte orientale della città e lungo il cosiddetto Corridoio Filadelfia che corre lungo il confine tra Gaza e l’Egitto, l’IDF afferma che altre forze della 162a Divisione hanno localizzato razzi a lungo raggio e ulteriori armi ed equipaggiamento militare. Sempre nella zona di Rafah, l’esercito afferma che un membro della forza d’élite Nukhba di Hamas è stato ucciso in un attacco di droni.

09:00 Idf, due soldati morti a Gaza, bilancio sale a 294

Due soldati isreliani sono morti durante i combattimenti ieri a Gaza, si tratta di Adar Gavriel, 24 anni, di Yonatan Elias, 20 anni. Lo annuncia l’Idf, secondo quanto riporta il Times of Israel, aggiungendo che la loro morte fa salire a 294 il bilancio dell’offensiva di terra israeliana contro Hamas.

08:30 Idf, colpiti quattro obiettivi di Hezbollah in Libano

L’aeronautica israeliana ha effettuato attacchi su quattro edifici militari utilizzati da Hezbollah nei villaggi di Aitaroun e Markaba, nel sud del Libano. Lo riferisce l’Idf, secondo quanto riporta la stampa israeliana.

