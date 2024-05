L'ex presidente parla dopo il verdetto di colpevolezza: "Questo giudice è un diavolo"

Donald Trump ha parlato in conferenza stampa alla Trump Tower di New York dopo il verdetto di colpevolezza di giovedì in tribunale a Manhattan per la vicenda Stormy Daniels, in cui avrebbe falsificato la contabilità aziendale per nascondere il pagamento all’ex pornostar affinchè tacesse sulla loro relazione. “Se fanno questo a me possono farlo a chiunque. Sono in vantaggio nella corsa alla presidenza e sono sottoposto a un ordine restrittivo da un uomo che non riesce a mettere insieme due parole. Per quanto riguarda il processo è stato ingiusto. Non ci è stato permesso di usare i nostri esperti. Avete visto cosa è successo con alcuni dei nostri testimoni, sono stati crocefissi da quest’uomo”, ha detto l’ex presidente Usa in riferimento al giudice Juan Merchan. “Quando volevamo fare qualcosa ce lo ha impedito ma quando il governo voleva qualcosa l’ha ottenuto, è stato un processo truccato, volevamo un cambio di sede dove poter avere un processo giusto e non lo abbiamo ottenuto”, ha aggiunto il candidato repubblicano alla Casa Bianca.

