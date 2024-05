Il comitato elettorale dell'ex presidente ha raccolto quasi 35 milioni di dollari in donazioni

Conferenza stampa di Donald Trump dopo il verdetto di colpevolezza giovedì nei confronti dell’ex presidente americano nel processo a New York per i presunti pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. “Se fanno questo a me possono farlo a chiunque“, ha dichiarato il tycoon, che si è ricandidato per la presidenza alle elezioni del prossimo novembre. È “gente cattiva” e “malata”, ha detto il tycoon in riferimento ai suoi avversari, definiti anche “fascisti”.

“Lotto per la Costituzione, è una cosa più grande di me”

Continuando poi a lamentarsi del “processo truccato” in cui sarebbe coinvolto, Trump ha descritto così la sua battaglia politica: “Lo sto facendo per il Paese e per la Costituzione. È una cosa più grande di Trump, più grande di me e della mia presidenza“. Ha aggiunto: “Non dovrebbe accadere in futuro ad altri presidenti”.

“5 novembre è giorno più importante della nostra storia”

Il tycoon ha concluso quella che era stata annunciata come una conferenza stampa ma che in realtà si è tradotta in un lungo monologo di circa 40 minuti con queste parole: “Il 5 novembre è il giorno più importante della storia del nostro Paese“. Il riferimento è alla data delle prossime elezioni presidenziali. Nel suo discorso, Trump ha attaccato il giudice che lo ha condannato, Juan Merchan, definendolo “in conflitto di interessi” e “corrotto”. Ha inoltre definito il presidente Joe Biden come il “mandante politico” della presunta persecuzione giudiziaria alla quale è sottoposto. “Sono pronto a fare tutto quello che devo fare per salvare il Paese e la Costituzione” e “continuerò a combattere”, ha detto il tycoon, che ha citato lo slogan simbolo delle sue campagne, “Make America Great Again”.

Raccolti 35 milioni di dollari in donazioni

Intanto il comitato elettorale di Trump ha annunciato di aver raccolto donazioni per circa 35 milioni di dollari dopo la sentenza. “Già pochi minuti dopo l’annuncio del verdetto del processo farsa, il nostro sistema di raccolta fondi digitale è stato sopraffatto dai sostenitori e, nonostante ritardi temporanei online a causa della quantità di traffico, il presidente Trump ha raccolto 34,8 milioni di dollari da piccoli donatori“, hanno dichiarato in una nota congiunta i consulenti senior della campagna Trump, Chris LaCivita e Susie Wiles. Trump è stato condannato per tutti e 34 i capi di imputazione di falsificazione di contabilità aziendale di cui era accusato.

Musk: “Se ex presidente può essere condannato siamo tutti a rischio”

“In effetti, oggi è stato fatto un grande danno alla fiducia del pubblico nel sistema legale americano“, ha commentato su X Elon Musk. “Se un ex Presidente può essere condannato penalmente per una questione così banale, motivata dalla politica, piuttosto che dalla giustizia, allora chiunque rischia un destino simile“, ha aggiunto.

