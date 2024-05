La manifestazione strettamente sorvegliata dalla polizia: schierati circa 2mila agenti lungo il percorso

Migliaia di persone hanno partecipato all’annuale Pride Parade di Gerusalemme. Tantissime le bandiere arcobaleno per le strade della città. La parata ha dato il via a un mese di eventi per le comunità LGBTQ+ in Israele: a Tel Aviv e in altre zone eventi ridotti a causa della guerra a Gaza. Il corteo è stato aperto dallo striscione “Born to be free” (Nati per essere liberi). Durante la manifestazione chiesto il rapido ritorno degli ostaggi detenuti a Gaza. La marcia nella città conservatrice è sempre strettamente sorvegliata dalla polizia: schierati circa 2.000 agenti lungo il percorso.

