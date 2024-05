La scoperta shock è avvenuta durante una perquisizione

In Colorado, nel distretto di Wheat Ridge, la polizia ha trovato un serpente a sonagli adulto durante una perquisizione. Una pattuglia che stava monitorando i sentieri di un parco, domenica intorno alle 23.30 di notte, ha visto della droga all’interno di un’auto parcheggiata. Il proprietario del veicolo ha detto di averlo prestato a un amico e che gli era stato detto di tornare a prenderlo proprio nel parco. Dopo aver dato il consenso alla perquisizione dell’auto, uno degli agenti ha trovato droga, una pistola e un grande contenitore di plastica in cui all’interno si trovava il rettile. In un comunicato del dipartimento di polizia si legge: “Potete immaginare lo shock del nostro agente. È un buon esempio di come sia necessario essere preparati a tutto in questo lavoro, compreso il fascino dei serpenti. Il proprietario del veicolo non verrà denunciato. Stiamo ancora cercando di contattare l’amico e, come voi, abbiamo molte domande.”

