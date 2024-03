Molti veicoli bloccati sull'autostrada verso le stazioni sciistiche

Una violenta tempesta di neve si è riversata sul Colorado, costringendo alla cancellazione dei voli e alla chiusura di un’autostrada che collega Denver alle stazioni sciistiche dello Stato. L’abbondante nevicata dovrebbe durare almeno per 48 ore. Gli accumuli più pesanti erano attesi nella regione del Front Range, dove le pianure orientali incontrano le Montagne Rocciose e dove vive la stragrande maggioranza della popolazione del Colorado. La maggior parte della neve è caduta sulle colline a ovest di Denver, dove la coltre bianca ha già raggiunto il metro. A Denver la neve è arrivata a circa 20 centimetri di neve, ma se ne prevede ancora. Un tratto della Interstate 70 è stato chiuso tra le montagne del Colorado, a seguito di numerose segnalazioni di veicoli bloccati sull’autostrada per ore. Le condizioni estreme hanno costretto alla chiusura di diverse stazioni sciistiche. Oltre 75.000 abitanti sono rimasti senza elettricità in tutto il Colorado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata