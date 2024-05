L'attore sostiene che il tycoon meriti di essere condannato e che sia pericoloso per la democrazia americana

Robert De Niro ha attaccato duramente Donald Trump durante una conferenza organizzata dal Partito Democratico fuori dal tribunale dove si tiene il processo a carico dell’ex presidente Usa sul caso Stormy Daniels. L’attore sostiene che il Tycoon meriti di essere condannato e che sia pericoloso per la democrazia americana.

“Non voglio spaventarvi. No, no, aspettate. Forse intendo spaventarvi. Se Trump tornasse alla Casa Bianca, potrete dire addio a queste libertà che tutti noi diamo per scontate. E alle elezioni. Scordatevelo. È finita. È finita. Se entra, posso dirvi subito che non se ne andrà mai. Non se ne andrà mai. Lo sapete bene. Non se ne andrà mai”.

