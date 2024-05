"Vi chiedo di dichiarare colpevole l'imputato", ha detto alla giuria il procuratore Joshua Steinglass

Donald Trump ha lasciato l’aula del tribunale di New York dopo che è andato in scena l’ultimo atto dibattimentale del processo contro l’ex presidente Usa per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels. La requisitoria del procuratore Joshua Steinglass è durata 5 ore. Steinglass si è rivolto alla giuria dicendo: “Usate il buon senso e seguite le istruzioni legali del giudice. Nell’interesse della giustizia e in nome del popolo dello Stato di New York, vi chiedo di dichiarare colpevole l’imputato“. La parola passa ora ai dodici giurati chiamati a decidere sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’ex presidente.

