Nel video diffuso dal gruppo non ci sono indicazioni su quando sia stato girato

La Jihad islamica ha pubblicato un video di un ostaggio israeliano, Alexander Sasha Trupanov, che il 7 ottobre era stato portato via dalla sua casa di famiglia nel kibbutz Nir Oz. Il video dura 30 secondi e non ci sono indicazioni su quando sia stato girato: “Mi chiamo Alexander Trufanov. Ai cittadini di Israele e ai manifestanti dico che nei prossimi giorni sentirete da me la verità su quanto è accaduto a me e a decine di prigionieri a Gaza. Vi chiedo di aspettare con più pazienza”, dichiara l’ostaggio nel video, secondo la trascrizione fornita dal gruppo.

Insieme a lui erano stati rapiti sua nonna, la madre Yelena e la fidanzata Sapir, tutti rilasciati a novembre, riporta il Times of Israel, aggiungendo che invece il padre, Vitaly Trufanov, era stato ucciso nel massacro di Hamas.

